La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo ai danni di Tony Essobti Badre, il patrigno di Giuseppe Dorice, il bambino di soli 7 anni che ucciso a bastonate dall’uomo all’apice di numerosi episodi di violenza brutale davanti ai quali non fu aiutato da nessuno, neanche da chi ha assistito in prima persona a percosse o urla.

Ergastolo a Tony Essobti Badre per l’omicidio del piccolo Giuseppe Dorice

La sentenza è giunta ieri sera al termine, così, del processo iniziato circa quattro anni fa. Giuseppe Dorice fu ucciso da Tony Essobti Badre il 27 gennaio 2019 a Cardito. Una condanna che si aggiunge a quella per tentato omicidio della sorellina che, invece, fu soccorsa e salvata dai medici dell’ospedale Santobono di Napoli.

Annullato l’ergastolo alla madre Valentina Casa

La Cassazione ha invece annullato l’ergastolo per Valentina Casa, la madre dei due bambini, disponendo che il processo di secondo grado debba essere ripetuto davanti ad un’altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli. Sono attese le motivazioni della decisione che riguarda entrambi gli imputati.

Giuseppe e la sorella massacrati a Cardito nell’indifferenza di tutti

Una tragedia che ha colpito profondamente l’opinione pubblica, per la brutalità ma soprattutto per l’omertà intorno alla vicenda. Le violenze venivano commesse da Tony Essobti Badre non solo davanti a Valentina Casa, la madre dei bambini, ma talvolta anche per strada davanti a testimoni. Costoro, nelle interviste rese poche ore dopo la tragedia, hanno raccontato di avere assistito a dei pestaggi, di sapere cosa avveniva in quella casa, di essere a conoscenza della dipendenza dalle droghe del patrigno. Non solo, sembra che la sorellina di Giuseppe avesse chiesto aiuto a scuola, aspetto tuttavia che non è stato ancora accertato dai magistrati.