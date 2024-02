Una rissa violenta a piazza Nazionale a Napoli, culminata con strascino ed offese volgari gridate dal finestrino dell’auto. Uno spettacolo tutt’altro che edificante andato in scena davanti a passanti e curiosi che, invece di liberare la strada, si sono addirittura fermati ad ammirare lo spettacolo, come l’uomo sullo scooter che nel filmato occupa anche una parte delle strisce pedonali con la ruota anteriore del motoveicolo.

“Strascino” a Piazza Nazionale per motivi di viabilità

Il video è rimbalzato sui social ed è stato diffuso dal deputato Borrelli. Le due contendenti sono venute alle mani, probabilmente, per motivi di viabilità. Le due si sono tirate i capelli e solo l’intervento degli astanti ha evitato gravi conseguenze nei confronti della donna che, presa alle spalle, è rovinata a terra ai piedi dell’altra litigante.

Un fenomeno sempre più documentato

Si tratta di un fenomeno che, purtroppo, non è unico né a Napoli né ad altre latitudini, specialmente nelle grandi città. Sulle pagine dei social e nei gruppi di chat è molto frequente assistere a episodi del genere, in particolar modo in zone più o meno periferiche dove sicuramente c’è una minore presenza di forze dell’ordine.