Si è spento questa mattina Vincenzo Fiorillo, l’anziano aggredito lo scorso primo maggio a Napoli, davanti al suo bar di piazza Bellini, da un senza fissa dimora: dopo quasi un mese di agonia, “il nonno di tutti”, così come lo chiamavano in città, è morto all’età di 91 anni.

Dolore a Napoli, è morto Vincenzo Fiorillo

Aveva lottato con tutte le sue forze, tra la vita e la morte, ma le lesioni di quella violenza inaudita non gli avrebbero lasciato scampo. E’ così che per un folle gesto è venuta a mancare una delle figure storiche del centro partenopeo, l’uomo che, per anni, ha servito al suo bancone e ai suoi tavolini intere generazioni, sempre col sorriso, regalando momenti piacevoli e spensierati alla cittadinanza.

Fiorillo sarebbe stato ferocemente aggredito alle spalle da un clochard di 25 anni, originario della Germania, che lo avrebbe fatto precipitare rovinosamente a terra, facendogli battere la testa su quegli stessi tavolini che per oltre settant’anni erano stati il teatro della sua vita. Finito in coma, non si sarebbe più ripreso.

Ad oggi la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: Vincenzo non ce l’ha fatta, nonostante la sua forza di volontà. Ad annunciarlo, via social, sono stati i figli: “Resterai la nostra forza anche da lassù. Riposa in pace papà e stai tranquillo che saremo uniti e forti come hai sempre voluto”.

Il giovane si sarebbe prima scagliato senza motivo contro alcuni passanti poi contro Fiorillo che, con il suo fare sempre gentile ed umano, gli aveva fatto cenno di “no” con il dito per poi offrirgli, come sempre, cornetto e caffè. In quel momento sarebbe esplosa la furia del 25enne poi arrestato dai carabinieri che, tra calci e pugni, avrebbero fatto fatica ad ammanettarlo.

La redazione di Vesuvio Live, che ha conosciuto di persona il signor Fiorillo, si stringe attorno al dolore dei familiari in questo drammatico momento.