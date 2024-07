Si è sfiorata la tragedia ieri 8 luglio 2024 ai Colli Aminei, quartiere residenziale di Napoli che si trova nella zona ospedaliera. Il balcone di un’anziana 85enne invalida, in viale dei Pini 46, è andato improvvisamente a fuoco creando il panico.

VIDEO/ Colli Aminei (Napoli), il balcone di un’anziana invalida va a fuoco: carabinieri eroi la salvano

Sul posto sono intervenuti prontamente tre carabinieri che, senza indugi, hanno provveduto prontamente a salvare la signora in pericolo, per poi domare le fiamme con i mezzi a disposizione e con l’aiuto dei negozianti.

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Napoli Capodimonte sono intervenuti in viale dei Pini 46 per un incendio. In fiamme uno dei terrazzini dell’abitazione di una 85enne invalida, al primo piano rialzato.

I 3 militari, in quel momento da soli sul posto, si sono divisi i compiti. Due si sono assicurati che la donna stesse bene. L’altro si è posizionato su un muro sospeso a circa 4 metri dal suolo, di fronte all’appartamento. Utilizzando prima l’estintore in dotazione e poi alcuni secchi d’acqua forniti dai negozianti, è riuscito a spegnere le fiamme.

I vigili del fuoco, arrivati a incendio domato, hanno verificato la stabilità dell’edificio. Nell’appartamento non sono stati rilevati danni. Indagini in corso per chiarire l’origine delle fiamme. Non si esclude che possa essere partito da una sigaretta lanciata sul bucato.