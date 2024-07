Un 15enne ha subito una scioccante aggressione in via Toscanella, nel quartiere Piscinola Marianella. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che il giovane si trovasse in compagnia di un amico in sella ad uno scooter, quando è stato avvicinato e colpito con un’arma da taglio da tre coetanei che non conosceva.

L’adolescente avrebbe ricevuto una coltellata in pieno volto senza apparenti motivazioni, prima di vedere i suoi aggressori fuggire e dileguarsi, facendo perdere le loro tracce.

Napoli, aggressione shock in via Toscanella: 15enne accoltellato in volto da tre coetanei

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Napoli, dopo aver ricevuto la segnalazione di un minorenne ferito. Arrivati nei pressi di una nota pasticceria della strada, segnalata come punto di riferimento, i militari però hanno constatato che la vittima era già in viaggio verso l’ospedale Cardarelli.

Il primo bollettino del nosocomio parla di “ferite da taglio alla faccia, senza menzione di complicazioni”. Al 15enne è stata data una prognosi di 10 giorni: il minore è poi stato affidato ai genitori. I carabinieri della compagnia Napoli Vomero hanno avviato le indagini per risalire ai tre aggressori.