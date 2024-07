Ad Afragola, comune dell’area metropolitana di Napoli, una donna è stata aggredita in casa da un uomo. Il figlio piccolo, in preda alla disperazione, si è precipitato in strada per chiedere aiuto. Il bimbo è riuscito ad intercettare una volante della polizia municipale locale, che si trovava in zona durante un servizio di pattugliamento.

Donna aggredita ad Afragola: bimbo scende in strada, ferma una volante e salva la madre

Gli agenti, una volta recepita la richiesta del bambino, che chiedeva aiuto per la madre, si sono precipitati nell’appartamento. Entrati in casa, si sono ritrovati a fronteggiare l’aggressore, ancora in stato di forte agitazione. L’uomo si trovava in cucina.

In bagno, invece, la polizia municipale ha rinvenuto la donna, che si era barricata per salvarsi dalla brutale aggressione. La vittima aveva addosso i segni delle violenze.

Le forze dell’ordine hanno portato l’uomo al comando: successivamente hanno perquisito l’appartamento, trovando un’arma da fuoco detenuta illegalmente. Il pubblico ministero di turno presso la Procura del Tribunale di Napoli Nord, ha disposto la misura di allontanamento d’urgenza dal nucleo familiare dell’uomo, con conseguente divieto di avvicinamento alla donna.