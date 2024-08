Alcune persone a Napoli, in pieno centro, hanno cancellato abusivamente le strisce blu destinate al parcheggio delle vetture, colorando delle strisce gialle, per favorire l’entrata in un deposito, con tanto di pedana abusiva. Questa la testimonianza di un cittadino inviata a Francesco Emilio Borrelli, che riportiamo di seguito.

Incredibile a Napoli, cancellano le strisce blu e ne disegnano altre gialle in pieno giorno

“Salve Borrelli, qualche giorno fa le ho inviato la segnalazione delle strisce blu sbiadite nella zona di via Atri e via Eletto Starace e via Miroballo al Pendino, zona corso Umberto.

Come segnalato all’Anm e ai vigili, noi residenti non riusciamo a trovare parcheggio nelle strisce blu perché chi lavora nelle attività in zona mette la macchina abusivamente e poi anche chi è di passaggio lascia la macchina nelle strisce.

Le mando anche le immagini di alcuni cittadini di zona che hanno abusivamente colorato le strisce gialle e oscurato quelle blu per favorire un passaggio a un deposito con tanto di pedana abusiva. Che già ho segnalato alla municipale”.

Questa la risposta di Francesco Emilio Borrelli: “Abbiamo invitato la Polizia Municipale a verificare ed intervenire”