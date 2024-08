Ettore Cro’ non ce l’ha fatta. Il motociclista di 53 anni nato a Napoli, coinvolto in una assurda sparatoria avvenuta al Festival Internazionale del Sordo lo scorso 15 luglio, è morto dopo 20 giorni di agonia presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

Sparatoria al Festival del Sordo, il motociclista napoletano Ettore Cro’ muore a 53 anni

Ettore era arrivato presso il nosocomio campano in condizioni critiche, raggiunto da cinque proiettili sparati da una calibro 9: tre l’avevano trafitto al torace, uno alla clavicola e uno all’addome. I colpi erano partiti dalle pistole di due fratelli, G. e R. C., non udenti come la vittima, originari di Qualiano. I due uomini erano stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio plurimo e detenzione e porto abusivo di armi da sparo. Accusa che ora cambierà.

Ettore Cro’ lascia due figli e tantissimo dolore, come testimoniato dai numerosi messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social e a lui dedicati. Anche l’Ente Nazionale Sordi ci ha tenuto ad eternare il proprio dolore: “Esprimiamo profondo dolore per la prematura scomparsa del nostro socio Ettore Cro’. Il nostro pensiero va alla famiglia Cro’ in questo momento di grande tristezza. Siamo vicini a voi con affetto e solidarietà, condividendo il dolore per una perdita così grave”.