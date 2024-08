Rosario Bruno non ce l’ha fatta. Il 41enne originario di Melito, travolto a Giugliano da un’auto in corsa lo scorso 19 luglio, è morto all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo due settimane di agonia. Le sue condizioni erano apparse subito drammatiche ai medici, che hanno provato in tutti i modi di salvarlo.

Rosario Bruno non ce l’ha fatta: era stato travolto da un’auto in corsa. Sgomento a Melito, aveva 41 anni

Rosario Bruno aveva 41 anni ed era originario di Melito: era stato travolto nel pomeriggio del 19 luglio in via Magellano a Giugliano da un’auto in corsa, e le sue condizioni erano subito apparse drammatiche.

Trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Rosario era finito in coma. I medici hanno cercato in tutti i modi di tenerlo in vita in queste due settimane, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Originario di Melito, comune dell’area metropolitana di Napoli, Rosario Bruno era molto amato e conosciuto dai suoi concittadini. Era anche presidente dell’Associazione Santo Stefano, che si occupa dei festeggiamenti del Santo Patrono di Melito.

I social sono stati inondati di messaggio di cordoglio, commozione e affetto verso lui e la sua famiglia. Questo uno dei più toccanti: “Il silenzio che nessuno aspettava. La Melito che vuole bene a Rosario Bruno si stringe vicino la famiglia del presidente dell’associazione Santo Stefano, che nulla ha potuto. Ciao Rosario Bruno. Amen…”.