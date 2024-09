Continuano ad arrivare video – denunce indirizzate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sui comportamenti sciagurati di adulti che viaggiano a bordo di smart omologate per due passeggeri con tre o quattro persone a bordo alcune delle quali nel bagagliaio.

In un video si vede una Smart che procede lungo la superstrada all’altezza dell’uscita Pomigliano d’Arco con quattro persone a bordo delle quali due giovanissime allocate nel bagagliaio; in un altro video si vede una donna adulta ‘accomodarsi’ in un piccolissimo bagagliaio prima di partire insieme agli altri passeggeri.

VIDEO/ In quattro nelle Smart per due: “Fai il cagnolino”. A Napoli le morti non insegnano

Giunta anche una segnalazione fotografica di due bimbi dietro al cofano di una Smart due posti sull’autostrada Napoli-Roma direzione Caserta sud. “Criminali della strada. Questo è l’unico termine che indica esattamente tutti coloro che salgono in tre, quattro o più persone su auto omologate per due posti. Criminali senza cuore quando obbligano poi a viaggiare in simili condizioni i figli o i minori, senza alcun rispetto per la loro vita e per la loro incolumità.

Purtroppo il recente dramma di Giugliano, dove il ribaltamento di una smart con a bordo quattro persone ha causato la morte di una bambina di otto anni rimasta schiacciata tra le lamiere, non ha insegnato nulla. Sulle nostre strade ci sono ancora troppi criminali nei confronti dei quali va adottata la massima severità. Simili soggetti devono essere fermati prima che accadano nuove tragedie”. Questo il commento di Borrelli.