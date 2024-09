Poteva essere una tragedia. Quello che è accaduto quest’oggi in via Benedetto Croce, nel centro storico di Napoli, è un qualcosa di scioccante per cui c’è bisogno di prendere provvedimenti immediati. Poco dopo le ore 14, mentre in strada si trovavano centinaia di persone, il cornicione di un balcone è crollato tra la folla. Solo il fato ha evitato il dramma.

VIDEO/ Napoli, dramma sfiorato in pieno centro storico: crolla un cornicione tra la folla

Parte di uno degli edifici storici della zona, palazzo Filomarino, ha ceduto facendo cadere i suoi calcinacci tra i passanti. Non si registrano feriti, e questo è un vero e proprio miracolo. Ascoltando le voci contenute all’interno del video che vi mostriamo, condiviso tra gli altri sui social anche da Francesco Emilio Borrelli, si percepisce chiaramente il racconto relativo ad una signora che sarebbe stata letteralmente sfiorata dai pezzi del balcone franati al suolo.

Un fatto inammissibile, quello accaduto quest’oggi in pieno centro storico a Napoli, e che deve immediatamente sollecitare l’attenzione dell’amministrazione comunale, per far si che episodi del genere non accadano mai più. La manutenzione dei palazzi storici è fondamentale, e ci auguriamo caldamente che non si aspetti la tragedia per metterli tutti in sicurezza.