Sta per iniziare al Duomo di Napoli il rito religioso del miracolo di San Gennaro. Sono tantissimi i fedeli che sono accorsi nonostante la pioggia. Come annunciato, la festa ha portato in città ben 400 mila turisti da tutto il mondo.

Al Duomo si respira aria di miracolo: tantissimi fedeli sotto la pioggia per San Gennaro

La funzione inizierà alle 9,15, quando il vescovo di Napoli don Mimmo Battaglia aprirà la cella dove sono custodite le ampolle. Dalla cappella del tesoro, una di esse verrà portata all’altare e mostrata ai fedeli, che hanno occupato la maestosa cattedrale in ogni ordine di posto.

Potrete seguire la diretta video anche sulla nostra pagina Facebook Vesuvio Live, grazie al lavoro prezioso dei nostri inviati Giuseppe Mennella e Francesco Pipitone. Si respira aria di miracolo.