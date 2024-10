Chi sono i tre tifosi del Foggia morti nel drammatico incidente stradale di Potenza

Si chiamavano Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile i tre ragazzi morti drammaticamente in un incidente stradale verificatosi la sera di domenica 13 ottobre 2024 sulla statale 93 tra Potenza e Melfi.

Avevano rispettivamente 13, 17 e 21 anni, ed erano tre giovanissimi tifosi del Foggia, di rientro da una trasferta per seguire la propria squadra del cuore. Il minivan su cui viaggiavano, guidato dal padre di una delle vittime, si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva sul senso di marcia opposto. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un pullman, che trasportava altri tifosi pugliesi.

Samuel, Michele e Gaetano: i tre giovanissimi tifosi del Foggia morti nel drammatico incidente stradale di Potenza

Una tragedia che ha lacerato nell’animo un’intera comunità e tutti quelli che ogni fine settimana, mossi dalla passione per il calcio, macinano chilometri per essere al fianco dei propri colori. Nell’impatto sono rimasti ferite inoltre sette persone, tra cui altri due supporters del Foggia di 13 e 17 anni, ricoverati in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Potenza.

Il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, ha espresso così il suo cordoglio: “Tre giovanissime vite spezzate, ancora un incidente stradale sulla statale Potenza – Melfi. Una trasferta all’insegna dello sport che si trasforma in tragedia. Esprimo, anche a nome della Giunta regionale della Basilicata, i sentimenti di vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime ed alla comunità sportiva della città di Foggia per il terribile incidente che ieri sera ha coinvolto tre giovani tifosi della squadra di calcio pugliese”.

Il Foggia ha invece affidato a due post pubblicati sulla propria pagina ufficiale Facebook lo sgomento che sta vivendo la città in queste ore: “Il silenzio, lo sgomento e la preghiera di queste ore ci unisce tutti in un grande abbraccio in ricordo di Samuel, Michele e Gaetano” e “In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie”.

Alle famiglie di Samuel, Michele e Gaetano ed all’intera cittadinanza, le più sentite condoglianze da parte della redazione di Vesuviolive.it.