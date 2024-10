Tir si capovolge in autostrada, morto l’autista: tragedia in Campania

Un tir si è ribaltato sull’Autostrada A1 ed il suo autista è morto a causa delle grevi ferite riportate. L’incidente è avvenuto nel Casertano, tra i caselli di San Vittore e Caianello in direzione Sud: per cause ancora da accertare il mezzo, durante la marcia, si è ribaltato occupando tutta la carreggiata.

Tir si ribalta in autostrada: tragedia nel Casertano

L’autista è rimasto incastrato nell’abitacolo in seguito al forte impatto del tir, di grossa stazza, sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti in maniera tempestiva i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, distaccamento di Teano: operando con l’attrezzatura da taglio in dotazione sono riusciti ad aprire un varco tra le lamiere ed estrarre il corpo del conducente. Affisato alle cure dei sanitari del 118, questi ultimi purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare la strada, nel frattempo interessata da un grosso ingorgo visto il tratto dove è avvenuto il ribaltamento era stato chiuso completamente alla circolazione.