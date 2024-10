Tragedia in mezzo al mare: anziana muore a bordo di un traghetto di rientro da Ischia

All’alba di oggi 20 ottobre 2024, una donna è stata colta da un malore mentre si trovava a bordo del traghetto Maria Buono della compgnia di navigazione Medmar.

Anziana 81enne muore colta da malore a bordo di un traghetto Medmar: stava rientrando a Torino da Ischia

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana si sarebbe imbarcata sul mezzo partito dal porto di Casamicciola Terme ad Ischia, isola del golfo di Napoli, alle 6,20, in direzione Pozzuoli. L’81enne si sarebbe sentita male poco prima di raggiungere la terraferma. Raggiunta dai sanitari del 118 accorsi prontamente appena la nave è attraccata, ogni tentativo è purtroppo stato vano.

La donna stava rientrando a Torino dopo aver trascorso un soggiorno presso l’Hotel Royal Palm di Forio assieme ad un gruppo di amici e conoscenti.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del decesso, apparsa immediatamente chiara. Il sostituto procuratore di turno ha infatti disposto la liberazione della salma, non essendo sorti dubbi sulle cause naturali della morte.

La compagnia Medmar quindi sospeso la successiva corsa da Pozzuoli per Casamicciola, ed inevitabilmente anche quella inversa prevista inizialmente per le 10,10.