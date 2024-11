Ragazzina di 12 anni accoltella compagno di scuola: “Ha fatto la spia”. La ricostruzione

Un episodio scioccante è avvenuto presso l’Istituto Comprensivo Antonio Vivaldi di Marino, piccolo comune alle porte di Roma. Una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno di scuola al culmine di una lite scaturita nei giorni precedenti. È stata la stessa bambina a contattare il 112 dopo aver compiuto l’insano gesto.

Marino (Roma): 12enne accoltella un compagno nel cortile di scuola

I militari della compagnia di Castel Gandolfo, località Santa Maria delle Mole, appena giunti presso l’istituto hanno rinvenuto il coltello utilizzato poco prima. La vittima è stata trasportata al Bambin Gesù di Roma in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina avrebbe accusato il compagno di classe di aver fatto ‘la spia’ alla professoressa. Questo l’avrebbe indotta poi a presentarsi a scuola come ogni mattina poco prima delle 8, ma questa volta armata di un coltello da cucina, con il quale avrebbe colpito il coetaneo sul dorso di una mano e al petto.

Sarebbe stata la stessa bambina a confessare ai carabinieri di aver inferto i due fendenti al compagno perché lo stesso l’aveva accusata, davanti alla professoressa, di aver copiato durante un compito. Non essendo imputabile di reati in quanto 12enne, è stata affidata ai genitori.