Ancora una tragedia, ancora una giovanissima vita spezzata in un incidente stradale. È di queste ore la notizia della morte di un ragazzo di soli 15 anni, originario di Praiano, comune della provincia di Salerno, avvenuta in Costiera amalfitana.

Stava rientrando a casa, intorno all’una di notte, quando per cause ancora in corso di accertamento, il giovanissimo ha perso il controllo dello scooter che stava guidando andando ad impattare contro una sporgenza nel tunnel di Conca dei Marini. Per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Tragedia in Costiera amalfitana, 15enne muore mentre rientrava a casa in scooter

Il mezzo a due ruote è stato posto sotto sequestro dai carabinieri della zona, che hanno avviato le procedure di rito per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Il 15enne, C.G., frequentava il liceo di Amalfi: il casco che indossava è stato trovato a poca distanza dal luogo dell’impatto. Secondo le prime, sommarie informazioni, il ragazzo pare fosse in compagnia di un amico, alla guida di un altro scooter. Stavano rientrando a casa dopo aver fatto rifornimento di carburante alla stazione di Conca dei Marini.

Come riportato da Lira TV, pare che C.G. non fosse molto pratico delle due ruote e stesse imparando a guidare lo scooter per conseguire la patente: il suo corpo sarebbe rimasto sull’asfalto fino alle 4 circa.