ULTIM’ORA/ Agguato a Ponticelli: è morto un ragazzo di 25 anni

Omicidio a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove un ragazzo di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso. L’agguato si è verificato nella serata di ieri ma la vittima ha perso la vita questa mattina, dopo una notte di agonia.

Il giovane, stando a quanto emerso, sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco intorno alle 23:20, mentre si trovava in via Flauto Magico, a Ponticelli. Al momento non è chiara l’esatta dinamica dell’omicidio ma pare si tratti di un agguato di stampo camorristico.

Il 25enne, con precedenti penali, è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso del vicino ospedale, Villa Betania. Avrebbe lottato tra la vita e la morte per tutta la notte ma, purtroppo, questa mattina il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la vicenda ed individuare i responsabili dell’agguato.