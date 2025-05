È morto durante la festa scudetto del Napoli il titolare del pub McFratm: aveva 47 anni

Identificata la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa notte a Napoli, durante la festa scudetto: si tratta di Massimo Chiaiese, morto a 47 anni, particolarmente noto tra i tifosi azzurri in quanto titolare del pub McFratm, soprannome acquisito poi dall’amatissimo centrocampista azzurro, Scott McTominay.

Il tragico episodio si è verificato in via S. Ignazio di Loyola, nel tratto in discesa compreso tra via dell’Eremo e Largo Cangiani, nei pressi del civico 236, dove Chiaiese, a bordo del suo motociclo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo e riportando gravi ferite.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Cardarelli dove un’ora dopo è stato constatato il decesso. Il motociclo è stato posto sotto sequestro e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il 47enne era proprietario del pub McFratm e proprio di recente, da grande tifoso azzurro, aveva creato un panino dedicato a McTominay. Un destino tragico ha voluto che si spegnesse proprio nella notte che proprio lui, come tutti i napoletani, attendeva da tempo.

“Un’altra triste notizia al risveglio. Ci lascia un nostro fratello in un tragico incidente nei festeggiamenti di ieri. Un amico d’infanzia, uno di quelli che ricordi col sorriso perché sempre allegro e sincero con tutti. Ciao Massimo Chiaiese, riposa in pace” – si legge nel post di dolore diffuso sui social da un amico.