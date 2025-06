Orrore nel Napoletano, Antonio ucciso dai figli per soldi: il cadavere nascosto sul terrazzo

Sarebbe stato ucciso dai figli per questioni economiche Antonio Di Gennaro, l’uomo di 72 anni ritrovato morto dai carabinieri all’interno di una cassapanca sul terrazzo della sua abitazione a Quarto, nel Napoletano.

Ucciso dai figli per soldi a Quarto: Antonio è morto a 72 anni

Stando a quanto emerso, l’uomo attualmente viveva con la sua compagna in un appartamento a Napoli. Sarebbe stata proprio la donna a denunciarne la scomparsa lo scorso 3 giugno. I figli, Michele e Andrea, ingegnere biomedico 42enne e personal trainer 34enne, entrambi incensurati, le avrebbero rivelato che il padre era scappato via con un’altra donna. Una versione che, però, non ha mai convinto la compagna di Antonio.

Soltanto dopo l’intervento dei carabinieri, i due avrebbero confessato l’omicidio: Antonio sarebbe stato prima stordito con un sonnifero nel caffè e poi soffocato con un cuscino perché si rifiutava di consegnare ai figli i soldi della pensione di reversibilità della loro madre defunta. Il cadavere incellofanato è stato ritrovato all’interno di una cassapanca nell’abitazione dell’uomo, a Quarto.

I due fratelli, ritenuti quasi insospettabili, sono stati arrestati con l’accusa di concorso in omicidio volontario aggravato.