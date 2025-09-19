Napoli, morta studentessa di 20 anni: travolta sulle strisce pedonali da SUV guidato da un 18enne

Una notte di dolore ha colpito il cuore di Napoli. Una ragazza di 20 anni, in città per il programma Erasmus, è stata investita in Corso Umberto I e non ce l’ha fatta.

Il dramma si è consumato intorno alle 2:00 del 19 settembre, all’altezza del civico 87. La giovane, di nazionalità spagnola, attraversava sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Range Rover guidata da un diciottenne. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

I soccorsi e la corsa in ospedale

La studentessa è stata assistita dal personale del 118 e trasferita con urgenza all’Ospedale del Mare. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, è deceduta poche ore dopo per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini sulla dinamica

Il giovane conducente è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici previsti per legge, con l’obiettivo di verificare eventuali condizioni di alterazione alla guida. Nel frattempo, la patente gli è stata ritirata e il veicolo posto sotto sequestro, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio di questa tragedia.