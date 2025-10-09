Ha mutilato il proprio cane, un Pastore del Caucaso di sette anni, praticandogli il taglio delle orecchie — un intervento noto come conchectomia bilaterale — senza alcuna autorizzazione medico-veterinaria che ne giustificasse la necessità.

Per questo motivo un uomo di 59 anni, residente a Monteforte Irpino (Avellino), è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Forestale alla Procura della Repubblica di Avellino con l’accusa di maltrattamento di animali.

Le verifiche hanno accertato che l’intervento era stato eseguito in maniera illegittima e senza il coinvolgimento di un veterinario. I controlli sugli animali d’affezione nel territorio provinciale proseguiranno anche nei prossimi giorni, al fine di prevenire e contrastare episodi simili.