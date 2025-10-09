Francesca Fagnani diventa una ‘belva’: lite con una vigilessa per un parcheggio

Il settimanale Oggi ha sorpreso Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, mentre discuteva animatamente con una vigilessa. Motivo del contendere: una multa per aver parcheggiato l’auto in una zona vietata.

Secondo quanto riportato, il veicolo della giornalista si trovava fermo nel Ghetto di Roma, all’interno della Ztl, quando è intervenuta l’autorità locale. La discussione, durata diversi minuti, sarebbe nata nel tentativo di evitare la sanzione, anche se Fagnani non disponeva dell’autorizzazione necessaria per sostare in quell’area.

La lite, piuttosto accesa, ha attirato l’attenzione dei passanti. Tra loro anche il portiere di un condominio vicino, che è intervenuto per cercare di placare gli animi. Nonostante il confronto, la multa è stata confermata e la conduttrice ha dovuto spostare l’auto in un’altra zona, sempre all’interno della Ztl.