Manifestanti per Gaza picchiati a Napoli: “Ce ne stavamo andando. Avete fatto i video?”

Raccontano di essere stati malmenati ed identificati dalle forze dell’ordine alcuni manifestanti che, ieri mattina, hanno partecipato ad un flash mob contro TEVA, azienda farmaceutica israeliana presente a PharmExpo, il salone dell’industria farmaceutica ospitato dalla Mostra d’Oltremare. In tre sono stati arrestati.

Manifestanti per Gaza picchiati alla Mostra d’Oltremare

Sui social il Laboratorio Politico Iskra racconta la propria versione dei fatti: “Stamattina (di sabato 25 ottobre 2025, ndr), dopo la manifestazione statica e pacifica contro il colosso farmaceutico Teva, complice del genocidio contro il popolo palestinese, alcune attivisti e attivisti che hanno inscenato un flash mob con striscioni, canti e slogan, mentre si avviavano all’uscita, sono stati bloccati e identificati dalla forze dell’ordine, circondati e malmenati da decine di agenti in tenuta antisommossa”.

“Vari sono stati condotti in questura. È evidentemente una questione di svolta repressiva spropositata rispetto alle giuste e necessarie motivazioni che hanno condotto gli attivisti e le attiviste a denunciare la presenza di TEVA e la complicità delle Istituzioni locali con il genocidio ancora in corso”.

I filmati pubblicati sui social

I manifestanti affermano che, quando si stavano avviando all’uscita, tenendo un comportamento non violento, alcuni agenti li avrebbero bloccati e successivamente picchiati senza ragione apparente. Gli attivisti hanno pubblicato su Facebook alcuni filmati in cui, effettivamente, si vedono agenti agitare i manganelli, mentre alcune voci urlano: “Ce ne stiamo andando a casa”; “Ragazzi state facendo video? Questa cosa va su tutti i giornali”; “Scusate, noi stavamo uscendo. Siete stati voi a mettervi là, lo sapete meglio di noi”.

In una nota la polizia ha scritto: “Un gruppo di soggetti, al fine di entrare nel predetto padiglione, dopo aver divelto le transenne poste a protezione, le hanno scagliate contro gli agenti, aggredendoli anche fisicamente. Successivamente i predetti si sono diretti verso via Marconi, dove hanno proseguito nella loro condotta aggressiva nei confronti degli operatori. Si rappresenta che 2 poliziotti hanno riportato lesioni rispettivamente guaribili in 4 e 7 giorni, mentre il Dirigente del servizio di Ordine Pubblico ha ricevuto una prognosi di 30 giorni”.