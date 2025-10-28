Josep Martinez, il portiere dell’Inter investe e uccide un anziano in carrozzina

Tragedia lungo la provinciale 32 a Fenegrò, in provincia di Como. Un uomo di 81 anni, che procedeva a bordo della sua carrozzina elettrica, è stato investito da un’auto intorno alle 9.30. L’impatto è stato violentissimo e per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Martinez dell’Inter investe e uccide un anziano

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con ambulanza ed elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Secondo le prime informazioni, al volante dell’auto coinvolta c’era Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. Dalle prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri, sembra che la vittima possa aver cambiato improvvisamente direzione, tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore.

L’incidente è avvenuto su un tratto di strada rettilineo che collega Fenegrò ai comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone. L’atleta, visibilmente scosso, è rimasto sul posto per collaborare con le forze dell’ordine e fornire la propria versione dei fatti. Le indagini proseguiranno per accertare con precisione la dinamica e le cause del tragico impatto.