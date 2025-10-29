Martinez e l’indagine per omicidio stradale: dalla velocità al malore della vittima, cosa sappiamo

La Procura di Como ha disposto il sequestro del Suv con cui, nella mattinata di martedì 28 ottobre, il portiere dell’Inter Josep Martinez ha travolto e ucciso un uomo lungo la provinciale 32, a Fenegrò. Il calciatore, diretto al centro sportivo della Pinetina per l’allenamento, è ora indagato per omicidio stradale.

Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro anche il telefono del giocatore, per verificare se al momento dell’impatto potesse essere distratto dall’uso del dispositivo. L’obiettivo è chiarire ogni dettaglio sulla dinamica dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’81enne Paolo Saibene viaggiava a bordo della sua carrozzina elettrica quando, per cause ancora da accertare, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta. L’ipotesi principale è che l’uomo possa aver tentato di attraversare la strada o che abbia avuto un malore perdendo il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e l’elisoccorso inviato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, l’anziano è deceduto sul colpo.

Accertamenti e prossimi passi

I carabinieri di Como, coordinati dalla Procura, hanno avviato gli accertamenti tecnici e i test tossicologici di rito sul conducente, risultato illeso ma in stato di shock. È stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima per stabilire se un malore possa aver preceduto l’impatto. Il calciatore, invece, sarà affiancato da uno specialista per il supporto psicologico messo a disposizione dall’Inter.

Resta da chiarire anche la velocità tenuta dal veicolo, in un tratto privo di telecamere di sorveglianza. I risultati delle analisi e dei rilievi tecnici saranno decisivi per definire le responsabilità nell’incidente costato la vita a Paolo Saibene.