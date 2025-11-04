Torre dei Conti, morto l’operaio sotto le macerie. Lavori finanziati con fondi del PNRR

È morto Octay Stroici, l’operaio rumeno di 66 anni rimasto per 12 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti, a Roma. Era stato estratto vivo dai vigili del fuoco, ma è deceduto dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale Umberto I. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e disastro colposo in relazione al crollo parziale dell’antica Torre dei Conti, situata nei pressi di via dei Fori Imperiali.

Due crolli in un’ora, undici operai coinvolti

L’area del cantiere è stata posta sotto sequestro e sarà disposta un’autopsia sul corpo della vittima, insieme a una consulenza tecnica per accertare le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente. Il cedimento è avvenuto in due fasi, a distanza di poco più di un’ora, durante i lavori di restauro dell’edificio medievale.

Il primo crollo ha sorpreso gli undici operai presenti nel cantiere, quattro dei quali sono stati travolti. Due di loro sono rimasti incastrati sotto le macerie: Stroici, poi deceduto, e Gaetano La Manna, 64 anni, ricoverato con un trauma cranico ma non in gravi condizioni.

La Torre dei Conti e i lavori finanziati dal PNRR

Secondo la Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, la Torre era chiusa dal 2007 e il suo recupero rientrava tra i progetti del PNRR “Caput Mundi”, con uno dei finanziamenti più consistenti del piano. Le indagini preliminari avevano attestato la stabilità della struttura e le condizioni di sicurezza necessarie per procedere agli interventi. Le verifiche tecniche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l’origine del crollo e garantire la sicurezza dell’area circostante.

Intanto è stato annullato il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori previsto per la cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria. Nonostante la cancellazione del sorvolo, la cerimonia si terrà regolarmente nel segno del raccoglimento e dell’omaggio ai Caduti.