Ragazzino di 13 anni investito all’uscita da scuola: stava attraversando la strada

Nov 05, 2025 - Redazione Vesuviolive

Momenti di paura a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove uno studente di 13 anni è stato investito da un’auto nei pressi degli istituti scolastici di Sant’Antonio. L’incidente è avvenuto all’uscita da scuola, mentre il ragazzo stava attraversando la strada.

Il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare soccorso, allertando i sanitari e collaborando con le forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi.

Soccorsi immediati e condizioni del ragazzo

Il giovane ha riportato un trauma alla spalla sinistra ed è stato assistito dal personale del Vopi e trasportato all’ospedale di Salerno per le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità per chiarire con precisione come si siano svolti i fatti.

