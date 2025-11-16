Nunzia trovata morta in casa: aveva denunciato 2 stalker

La Squadra Mobile di Napoli sta portando avanti accertamenti serrati per fare chiarezza sulla morte di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita nel pomeriggio di ieri nel suo appartamento in piazza Sant’Alfonso, a Marianella, nella periferia nord di Napoli. Nel corso delle verifiche sono emerse due denunce presentate nei confronti di altrettanti presunti stalker che avrebbero avuto comportamenti ossessivi nei confronti della donna.



Uno dei denunciati è il giovane che, insieme a un amico, ha lanciato l’allarme dopo aver rinvenuto il corpo. L’altro è un uomo più adulto che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe mantenuto atteggiamenti analoghi nei confronti della 51enne.



Le ipotesi investigative: incidente o malore restano le piste più probabili



Nonostante la presenza delle denunce permetta di non escludere completamente la pista del femminicidio, al momento l’ipotesi privilegiata dagli investigatori è quella di una morte dovuta a un incidente domestico o a un malore improvviso. La ferita alla testa sarà analizzata con attenzione: solo l’autopsia chiarirà se sia stata causata da un colpo inferto con un oggetto contundente o da una caduta accidentale.



Durante la notte, i due presunti stalker e altre persone ritenute informate sui fatti sono stati ascoltati dalla Polizia di Stato per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e comprendere meglio il contesto.



Nessun riscontro attuale sull’ipotesi femminicidio



Sebbene le denunce tengano aperta la possibilità di una morte violenta, gli accertamenti eseguiti finora dal medico legale e dalla polizia scientifica nell’appartamento non avrebbero evidenziato elementi compatibili con un’aggressione. Le indagini proseguono senza escludere alcuna pista, in attesa dei risultati dell’esame autoptico che potranno fornire risposte decisive.