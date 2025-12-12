Napoli, si fa arrestare per non vivere più con la moglie: “Brigadiè, altrimenti passo un guaio”

Un litigio con la moglie ha spinto un uomo di 46 anni, residente al Rione Traiano di Napoli, a prendere una decisione estrema: presentarsi alla caserma dei carabinieri chiedendo di essere arrestato, pur non essendo stato scoperto in possesso di cocaina.

Arrestato al Rione Traiano: non voleva più stare con la moglie

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, era in evidente stato di agitazione, quando alle 22.15 si è presentato alla caserma della stazione Carabinieri di Rione Traiano. Con voce tremante, pallore e sudorazione eccessiva, mostrando una quantità di droga, avrebbe esclamato: “Brigadie’ altrimenti passo un guaio“.

Secondo quanto raccontato dall’uomo, la causa dell’agitazione sarebbe stata la scoperta di presunti tradimenti da parte della moglie. Durante la conversazione, il 46enne, avrebbe estratto dalla tasca un involucro contenente circa 50 grammi di cocaina. I carabinieri hanno verificato la sostanza con un narcotest, risultato positivo. Nella borsa a tracolla dell’uomo sono stati rinvenuti altri 5 grammi di cocaina e 260 euro in contanti, frutto della vendita al dettaglio.

L’uomo avrebbe aggiunto di voler “andare in galera” perché incapace di continuare a convivere con la moglie dopo i tradimenti scoperti e i bruttissimi pensieri di vendetta privata. Avrebbe deciso di privarsi addirittura della sua libertà pur di non vederla ancora una volta.

Sulla base di quanto accertato e delle ammissioni dello stesso 46enne, i carabinieri hanno proceduto all’arresto e al trasferimento in camera di sicurezza (e non agli arresti domiciliari). Ora è in attesa di giudizio.