Terrore al supermercato, tenta di rapire una bambina strappandola ai genitori

Attimi di terrore davanti a un supermercato di Bergamo nel primo pomeriggio di sabato 14 febbraio. Erano circa le 13 quando una famiglia – madre, padre e la figlia di un anno e mezzo – stava uscendo dal punto vendita.

Sulla porta hanno incrociato un uomo che, senza esitazione, ha afferrato con violenza la bambina per le gambe tentando di strapparla ai genitori e portarla via. Una scena durata pochi secondi ma che per la famiglia è sembrata interminabile.

La reazione dei genitori e l’arresto

Determinante è stata la prontezza del padre, che si è lanciato sull’aggressore riuscendo a bloccarlo mentre la madre, caduta nella concitazione, cercava di trattenere la piccola. In aiuto sono intervenuti anche diversi addetti del supermercato, che hanno immobilizzato l’uomo in attesa delle forze dell’ordine.

L’aggressore, un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di minore e lesioni personali aggravate. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La bimba ferita e il racconto dei testimoni

Nel corso dell’aggressione la bambina ha riportato la frattura del femore, come accertato dai medici in ospedale. Una dottoressa presente casualmente nel supermercato ha prestato i primi soccorsi alla madre e alla piccola, cercando di tranquillizzarle subito dopo l’assalto.

«Ho sentito un urlo straziante», ha raccontato un testimone a L’Eco di Bergamo. «Mi sono avvicinato e ho visto un uomo a terra, circondato dagli addetti». Un altro cliente ha spiegato di aver composto il 112, salvo accorgersi che il personale aveva già allertato le forze dell’ordine, giunte in pochi minuti.

Indagini in corso

Secondo quanto emerso, l’uomo non conosceva la famiglia e avrebbe agito in modo del tutto casuale. Nelle prossime ore sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari.