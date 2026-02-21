Fiaccolata per il piccolo Domenico nel paese di origine dei genitori

La comunità di Taurano, in provincia di Avellino, si prepara a un momento di raccoglimento e solidarietà per il piccolo Domenico e la sua famiglia. Il caso del bambino, di due anni e quattro mesi, ha suscitato forte emozione e indignazione in tutta Italia.

Il piccolo era stato sottoposto a un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi di Napoli. L’organo, espiantato a Bolzano, sarebbe arrivato però già gravemente danneggiato, ma l’intervento venne comunque eseguito dall’équipe sanitaria.

La fiaccolata organizzata dal Comune

Per esprimere vicinanza ai genitori Antonio e Patrizia, originari di Taurano ma trasferitisi da alcuni anni a Nola, il sindaco Michele Buonfiglio ha promosso una fiaccolata di preghiera prevista per questa sera (21 febbraio) alle ore 18.

L’iniziativa partirà dalla villa comunale e raggiungerà il convento di San Giovanni del Palco, dove sarà celebrata una messa. L’obiettivo è riunire cittadini e istituzioni in un momento di sostegno alla famiglia del bambino.

La partecipazione delle istituzioni

Alla fiaccolata dovrebbero prendere parte anche i genitori del piccolo Domenico, che hanno mantenuto un forte legame con la comunità di origine nonostante il trasferimento avvenuto negli anni scorsi.

È stata inoltre annunciata la presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico, che parteciperà alla manifestazione insieme ai cittadini per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia.