Spezzato, nuovamente, l’ulivo dedicato alla memoria della vittima innocente della camorra Maikol Russo, che si trova in piazza Calenda a Forcella. In poco tempo è stato sistemato, tuttavia si deve purtroppo prendere atto di una lotta contro i vandali che sarà impari almeno fin quando non vi saranno da un lato le sanzioni, dall’altra un’opera di educazione e sensibilizzazione della cittadinanza fin dai primissimi anni di scuola.

L’ulivo in memoria di Maikol Russo spezzato due volte in pochi mesi

A pubblicare la foto dell’ulivo spezzato è stato Antonio Raio, titolare di una gelateria in zona e membro dell’Associazione Commercianti di Forcella, da sempre attivo nel sociale e nell’opera di riscatto del quartiere: “Ci ho messo mesi per farlo riprendere. Aveva nuovi germogli. Ma questo non è un quartiere di crescita!” – aveva scritto demoralizzato Raio su Facebook.

La nuova sistemazione

Nel pomeriggio però sono intervenuti i volontari di WAU (We Are Urban), un network di associazioni che si prende cura delle proprie città. Sono attivi in particolare a Napoli e Milano. “Grazie ai volontari del gruppo WAU. Ci riproviamo”, ha poi scritto Antonio Raio pubblicando le foto dell’intervento, durante il quale sono state anche risistemate le fioriere abbellite con piante e fiori.