Una segnalazione importante per tanti automobilisti: attenzione al momento del rifornimento di benzina o diesel poiché in alcuni casi il conta litri potrebbe girare senza erogare effettivamente il carburante. La denuncia giunge sui social attraverso un video girato da un ragazzo presso una stazione di servizio a Napoli, il giorno 21 agosto 2024 alle ore 2:15 di notte.

La discussione alla stazione di rifornimento

Nel filmato si nota come l’automobilista inserisca la pompa nel bocchettone del rifornimento dell’auto e, senza premere la leva, il conta litri segna già l’erogazione di 78 centesimi di benzina. Considerati i costi del carburante sarebbe l’equivalente di circa 400 millilitri in meno nel serbatoio, qualora ci fosse effettivamente un’anomalia.

Nell’inviare il video al deputato Francesco Emilio Borrelli l’uomo ha specificato come, dopo la sua protesta, sia riuscito ad avere indietro i soldi dall’addetto alla pompa di benzina (non era il titolare ed è quindi esente da responsabilità, trattandosi della pompa del self service). Nel filmato tra l’altro si comprende benissimo come ci sia stata una breve discussione dai toni decisi, ma che non si alzati particolarmente. È stata inviata una segnalazione alla Guardia di Finanza.