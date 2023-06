Uber Eats Italia chiude, niente più consegne di cibo a domicilio: la motivazione

Uber Eats Italia chiude. Il servizio di consegna di cibo a domicilio non esisterà più su tutto il territorio nazionale, mentre resterà attivo il servizio di mobilità.

Uber Eats Italia chiude: il messaggio inviato ai rider

Uber Eats ha inviato un messaggio a tutti i rider con i quali ha instaurato un rapporto di collaborazione. Il testo è il seguente:

Uber Eats in Italia

Gentile [nome del destinatario],

Abbiamo lanciato Uber Eats in Italia con l’ambizione di collaborare con ristoranti e corrieri locali per offrire l’accesso a servizi di food delivery comodi e affidabili.

Nonostante il forte impegno da parte del nostro team, Uber Eats purtroppo non è cresciuta come ci aspettavamo. Per questo motivo abbiamo preso la difficile decisione di interrompere l’operatività dell’app Uber Eats in Italia, che sarà disponibile fino al 15 luglio 2023 incluso, e che dovrà altresì intendersi come data di cessazione del nostro rapporto contrattuale. Di conseguenza, la presente email costituisce preavviso di recesso, in applicazione di quanto stipulato nei Termini e Condizioni e nel Contratto Collettivo di Lavoro applicabili.

Se ha delle domande, la invitiamo a visitare il sito help.uber.com oppure a contattarci tramite i nostri canali di supporto che resteranno operativi fino al primo di agosto 2023 incluso. Vogliamo ringraziarla per averci accompagnato nel nostro percorso in Italia e siamo a sua disposizione per qualsiasi domanda”.

Cordiali saluti,

Uber Eats Italy

Negli ultimi giorni problemi nella reperibilità dei rider

Negli ultimi giorni sono molti gli utenti, a Napoli, che stanno riscontrando dei problemi nella fruizione del servizio, a causa della scarsa reperibilità di riderProbabilmente ciò è dovuto proprio alla notizia, già iniziata a circolare, tra i collaboratori di Uber Eats Italia che a questo punto stanno presumibilmente cercando un’alternativa, scegliendo di collaborare con altre società attive nel settore delle consegne di cibo a domicilio.