Accordo tra BCP e Distretto Aerospaziale della Campania: il sostegno alle imprese del settore

La Banca di Credito Popolare (BCP) e il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) hanno siglato un accordo strategico per sostenere le aziende del settore aerospaziale aderenti al Distretto. L’iniziativa offre una serie di strumenti finanziari e consulenze specializzate per promuovere la crescita, l’innovazione e la sostenibilità nel settore.

L’accordo tra BCP e il Distretto Aerospaziale della Campania

Grazie alla convenzione, la BCP metterà a disposizione delle imprese soluzioni finanziarie su misura, inclusi finanziamenti per supportare le filiere produttive, interventi per incentivare la digitalizzazione e la transizione ecologica, con particolare focus sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Inoltre, le imprese del DAC potranno beneficiare di condizioni agevolate per favorire una crescita solida e duratura.

Un altro aspetto rilevante dell’accordo è la creazione di un canale diretto tra le aziende e un referente territoriale dedicato, che garantirà un supporto continuo e personalizzato. Gli esperti della BCP offriranno consulenze su temi strategici come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l’internazionalizzazione, supportando anche l’accesso a finanziamenti agevolati derivanti da misure nazionali e internazionali.

Questo accordo segna un importante passo avanti nella collaborazione tra il settore bancario e il tessuto imprenditoriale locale.

Il Distretto Aerospaziale della Campania è una realtà consortile che comprende circa duecento membri, tra grandi imprese, PMI, università e centri di ricerca come il CIRA, il CNR e l’ENEA. Contribuisce in modo significativo all’economia regionale, generando circa il 98% del fatturato e dell’occupazione del settore. Negli ultimi dieci anni, il DAC ha investito 300 milioni di euro in progetti di innovazione, creando nuove opportunità di business e favorendo un ecosistema imprenditoriale dinamico e all’avanguardia.

Mario Crosta, Direttore Generale della Banca di Credito Popolare, ha dichiarato: “Questo accordo dimostra il nostro impegno ad essere un solido partner nel supportare le eccellenze industriali e innovative del territorio, come il Distretto Aerospaziale della Campania. Con questa collaborazione offriamo alle aziende strumenti concreti per affrontare le sfide della transizione digitale ed ecologica, promuovendo al contempo la loro competitività sui mercati. La prospettiva del nostro operato vuole essere duplice e sempre più “glocal”: aiutiamo il tessuto produttivo locale ad avere ambizioni internazionali grazie ai nostri consulenti e ai nostri strumenti finanziari custom-made”.

Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, ha sottolineato: “Questa sinergia consentirà alle Pmi socie di avvalersi di servizi di consulenza finanziaria e di supporto agli investimenti, nell’ambito di una filiera, come quella campana, che rappresenta circa il 20% del comparto nazionale. Per le nostre imprese, tecnologicamente all’avanguardia ma di piccole dimensioni, questi strumenti costituiscono un significativo aiuto verso la digitalizzazione e la sostenibilità, scenario che già ci vede impegnati come Distretto in termini di consulenza per certificazioni ESG e cybersecurity”.

La convenzione è stata presentata alle numerose aziende associate al DAC presso il Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, attraverso gli interventi del Presidente Mauro Ascione, Mario Crosta, Direttore Generale di BCP, Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, e Paolo Aurilia, CCO di BCP.

La partnership tra BCP e il DAC testimonia l’importanza di creare sinergie tra le banche di prossimità e le realtà di eccellenza del territorio, per favorire uno sviluppo sostenibile e innovativo, in grado di rafforzare il settore aerospaziale campano e generare valore per l’intera regione.