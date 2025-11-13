Nocera Inferiore, con Ge.Fi.L. un nuovo modo di gestire i tributi

Un progetto che rinnova il rapporto tra amministrazione e cittadini attraverso efficienza e partecipazione

Dietro l’apertura del nuovo sportello tributi di Nocera Inferiore non c’è solo la riqualificazione di un edificio, ma la volontà di restituire valore e significato alla relazione tra cittadini e istituzioni. La nuova sede di via Siciliano 55, affidata alla società Ge.Fi.L. S.p.A. , rappresenta un modello di gestione in cui efficienza e trasparenza convivono con la dimensione del servizio pubblico.



L’inaugurazione si è svolta martedì 11 novembre 2025 alla presenza del sindaco, Paolo De Maio, del presidente della Commissione Bilancio, Massimo Petrosino, dell’assessore alle Politiche Finanziarie, Clara Cesareo e della dirigente del Settore Economico-Finanziario, Mariacarmela Bracciale, insieme ai rappresentanti della Ge.Fi.L.

Dalla riqualificazione degli spazi alla rinascita del servizio

I locali di via Siciliano, per anni inutilizzati a causa di una procedura giudiziaria avviata nel 2017, tornano oggi a essere un presidio di servizio e ascolto per la città.

Grazie a una transazione tra il Comune e i creditori e alla successiva gara d’appalto vinta da Ge.Fi.L. S.p.A., l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo De Maio ha potuto rimettere in funzione un bene pubblico, trasformandolo in una struttura moderna, accogliente e pienamente operativa.

Ge.Fi.L., operatore riconosciuto per la propria competenza nella gestione e riscossione dei tributi locali, ha scelto di radicare la propria presenza sul territorio e instaurare un rapporto diretto con la comunità, consolidando un modello di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato.

La società ha successivamente ristrutturato e allestito gli uffici, restituendo alla città uno spazio funzionale e trasparente, concepito come luogo di servizio e ascolto per la cittadinanza.

La riorganizzazione del servizio di accertamento e riscossione coattiva segna un cambio di passo nella gestione amministrativa, aprendo la strada a un modello fondato su controllo, responsabilità e vicinanza.

Un approccio confermato dalle parole dell’Amministratore Delegato di Ge.Fi.L., Danilo Riccio: “L’inaugurazione di questa nuova sede in via Eugenio Siciliano è l’ennesima prova del nostro impegno non solo per l’efficienza, ma per la vicinanza alle comunità.

Forti della nostra pluriennale esperienza e delle competenze maturate a livello nazionale nella fiscalità locale, abbiamo investito significativamente per creare uno spazio che sia una ‘mano tesa’ ai cittadini di Nocera Inferiore, frutto di una collaborazione esemplare con l’Amministrazione. Ge.Fi.L. vuole essere un partner affidabile e un punto di riferimento di prossimità per una gestione dei tributi più equa e trasparente.”

Cesareo: “Un modello più trasparente e vicino ai cittadini”

“La collaborazione con Ge.Fi.L. consente di adottare un modello operativo più trasparente, che mette al centro il contribuente e valorizza la professionalità del personale impegnato nella gestione del servizio” – ha dichiarato l’assessore Clara Cesareo.



“L’apertura di questa sede segna un’evoluzione importante nella gestione dei tributi – ha spiegato Massimo Petrosino –. L’introduzione di sistemi informatizzati e la riorganizzazione del front office permettono di migliorare la qualità dei servizi e di assicurare un controllo più puntuale sulle entrate comunali.”

De Maio: “Un’amministrazione che investe sulla fiducia”

“Questa sede – ha commentato Paolo De Maio – è il risultato di un percorso di risanamento e di responsabilità. Recuperare circa 80 milioni di euro di residui attivi significa restituire valore alla comunità, trasformando le risorse in servizi e interventi concreti. Ma significa anche costruire fiducia, perché la buona amministrazione si misura nella capacità di ascoltare e rispondere ai bisogni delle persone.”

Orari e servizi a disposizione

La nuova sede di via Siciliano offre tre sportelli dedicati agli accertamenti e alla riscossione di Tari, Imu e sanzioni del Codice della strada. L’ufficio è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30.