Il libro più acquistato della categoria scienze politiche, al prezzo di circa 7 euro, è “Perché Salvini Merita Fiducia, Rispetto e Ammirazione” di Alex Green. Chi lo acquista potrebbe aspettarsi un libro di complimenti destinati all’ex ministro degli interni Matteo Salvini, ma in realtà si tratta semplicemente di 110 pagine bianche. A mettere le cose in chiaro è lo stesso autore nella descrizione presente su Amazon:

“Questo libro è pieno di pagine vuote . Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti.”

Nonostante questo libro sia in commercio già da febbraio 2019, solo ora si è scoperto che all’interno del libro non c’è niente. In molti, nonostante gli avvertimenti, sono cascati nella trappola e, arrabbiati, hanno lasciato un feedback negativo su Amazon:

“Un libro vuoto, penoso e presuntuoso, perché l’autore comunque incassa dei soldi senza fatica! Non un bell’esempio di giornalista o scrittore onesto! Che si vergogni di prendere in giro i lettori, ai quali non ha il coraggio di scrivere qualcosa d’intelligente , se vuole trasmettere seriamente un messaggio!“, dice l’utente Renato.

Sembrerà assurdo ma, a seguire, ci sono stati altri commenti simili: “Sinceramente mi pare più che altro una furbata per fare soldi facili, sfruttando il momento e un certo tipo di acquirenti un po’ ingenui“, scrive invece l’utente Rajor.

Non mancano però le recensioni di chi ha colto lo scherzo ed elogiato l’autore: “Cinque stelle al genio che lo ha “scritto”, cinque stelle a chi lo ha pubblicato, cinque stelle a tutti quelli che lo hanno capito e recensito a cinque stelle come merita!” oppure “Finalmente un libro che non mente su un personaggio politico tanto discusso come Matteo Salvini. Dice tutto”, e non possiamo essere più che d’accordo.