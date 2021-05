Barbato si candida con la lista Il Girasole: “Continuità nell’attuale governo cittadino”

“Ho deciso di ricandidarmi e riorganizzare la mia lista civica, il, perché credo che ognuno di noi è responsabile del suo destino di cittadino e perciò deve mettersi a disposizione della collettività per provare a migliorare il funzionamento delle istituzioni e per controllarle, senza lasciarsi contaminare dalle negatività presenti spesso nelle abitudini di molti. Perciò auguro ardentemente a coloro che sono candidati di avere uno spirito libero ; di contribuire ad arginare la deriva etica, iniziando dallo svolgimento di una campagna elettorale educata e rispettosa delle altrui idee e posizioni.In questa ottica, insieme agli amici di Svolta Popolare e Insieme per un futuro sicuro, abbiamo creato questa Area Popolare per dare forza alle nostre convinzioni liberali e civiche, convinti della continuità dell’attuale governo cittadino”.