Elezioni Politiche, Manfredi: “Non mi candido. Il nuovo Governo pensi a Napoli e al Sud”

Le elezioni anticipate non avranno alcun effetto sul Governo della città di Napoli. A rassicurare è proprio Gaetano Manfredi, il sindaco che conta una maggioranza data proprio da un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle: la loro divisione a livello nazionale non provocherà una spaccatura a Palazzo San Giacomo, sostiene il primo cittadino il quale aggiunge che non ha intenzione di candidarsi alle Politiche.

Elezioni Politiche, Manfredi non si candiderà

“Ci sono state delle scelte diverse a livello nazionale sul sostegno al governo Draghi che ha portato a questa divisione tra Pd e M5S verso le elezioni. Credo che non ci saranno ricadute sul governo della città” – le parole di Manfredi riportate dal Corriere del Mezzogiorno. Sull’ipotesi di correre alle Politiche del 25 settembre: “Non lo faccio, resto ad amministrare la città”.

Il nuovo Governo dovrà pensare a Napoli e al Sud

“Il piano locale è completamente diverso dal piano nazionale – aggiunge Manfredi – Noi dobbiamo lavorare per amministrare bene Napoli. E anche in questa campagna il mio impegno sarà ovviamente per portare avanti le istanze della città e del Mezzogiorno. Mi auguro che nella prossima campagna elettorale e nei programmi anche del prossimo governo ci sia una centralità di Napoli e del Sud perché noi abbiamo bisogno, soprattutto in questa fase di grande crisi sociale, di avere un impegno forte da parte del Governo centrale per sostenere le tante criticità che noi abbiamo, di mettere al centro le città e i problemi dei cittadini e di fare in modo che si possa dare una risposta concreta ai bisogni delle persone”

Nonostante queste affermazioni, è comunque lecito ipotizzare possibili cambiamenti in Giunta comunale dopo il distacco di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle, ed il conseguente distacco di alcuni consiglieri dal gruppo pentastellato al Comune per confluire in quello neo formatosi di Insieme per il futuro. Potrebbe così verificarsi un rimpasto tra gli assessori per assecondare il nuovo riparto di forze, senza dimenticare che Manfredi dovrà anche nominare un nuovo vice sindaco dopo la scomparsa di Mia Filippone. I nomi attualmente in corsa per quest’ultima carica sono quelli di Laura Lieto ed Edoardo Cosenza, due tecnici.