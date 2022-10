Chi è Lorenzo Fontana: fa 50 Ave Maria al giorno, è contro l’aborto e le famiglie gay

E’ Lorenzo Fontana il nuovo presidente della Camera dei Deputati, esponente della Lega Nord, molto vicino a Matteo Salvini, ben noto anche per le sue convinte posizioni contro l’aborto, l’immigrazione e il mondo LGBT, a difesa della famiglia tradizionale. Veronese, 42enne, è sposato con una donna napoletana.

Chi è Lorenzo Fontana: il nuovo presidente della Camera

Fontana fu uno degli organizzatori del Congresso Mondiale delle Famiglie che, nel 2019, riunì a Verona movimenti anti-abortisti, anti-femministi e anti-LGBT. Nel 2018 ha ricoperto l’incarico di ministro per la Famiglia e le Disabilità e nel 2019 quello di ministro per gli Affari Europei.

Fontana è iscritto al Comitato No194 che si batte per l’abrogazione della legge che consente alle donne italiane di praticare l’aborto. Non da meno la sua contrarietà alle dinamiche del fenomeno dell’immigrazione che, nel suo libro, definisce “un’invasione”.

“Le famiglie gay non esistono” – questa la dichiarazione rilasciata in un’intervista a Il Corriere della Sera che racchiude il suo pensiero sulle unioni tra omosessuali. Già nel 2016 dichiarò: “Con le unioni gay e le immigrazioni vogliono dominarci e cancellare il nostro popolo. L’esempio da seguire è la Russia”.

Nel 2014 si pose contro le sanzioni alla Russia, indossando anche una maglietta per protestare. Fontana, tuttavia, ha smentito l’accaduto parlando di uno scatto vecchio, confermando di non essere mai stato in Russia. Sui social è stato diffuso anche il video in cui saluta i membri del movimento Alba Dorata, definendoli “amici”. Si tratta di un gruppo greco di estrema destra, di ispirazione fascista, dichiarato una “organizzazione criminale” dal Tribunale di Atene.

Non è passata inosservata agli utenti la quantità di foto di Santi e Madonne pubblicate sulla sua bacheca Facebook. A conferma della sua grande fede, lui stesso ha raccontato di recitare almeno 50 Ave Maria nel corso della giornata.