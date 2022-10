De Luca sull’autonomia differenziata: “Significa semplicemente derubare il Sud”

Vincenzo De Luca è stato autore di un intervento all’inaugurazione della sede di Scampia dell’Università Federico II. Il Presidente, pur ironizzando sull’aspetto della struttura paragonandola a un panettone, sottolinea l’importanza di un’opera simile per il futuro dei nostri giovani. Allo stesso tempo pone ancora l’attenzione sul Mezzogiorno e il PNRR: molte risorse sono state già scippate al Sud e regalate al Nord, il rischio è che si prosegua su questa strada.

De Luca: “L’autonomia differenziata significa semplicemente derubare di altre risorse il Sud”

“Già il PNRR, ormai lo si è dimenticato per strada, è un fiume di risorse che arriva dall’Europa (non tutte regalate perché la metà sono debiti), ma arriva dall’Europa con tre obiettivi che sono stati completamente dimenticati: il recupero del divario tra Nord e Sud, il recupero del divario sociale e il tasso di disoccupazione Nord/Sud, il recupero del divario di genere. Questi sono i tre motivi per cui abbiamo avuto oltre 200 miliardi di euro, ma nel corso di questi mesi sono stati completamente dimenticati e dobbiamo fare attenzione perché da quello sento sembra che questi oltre 200 miliardi di euro siano diventati un’ammassa finanziaria generica, da utilizzare come si vuole”.

“Io do per scontato che alla fine l’obiettivo che abbiamo è duplice: la qualità dei servizi e il lavoro, perché per come è la situazione siete destinati ad andarvene al Nord se tutto va bene. Come ha detto elegantemente una delle cariche istituzionali appena elette, accennando all’autonomia differenziata, che significa semplicemente derubare di altre risorse il Sud del nostro paese. Abbiamo delle incertezze per quanto riguarda il finanziamento della sanità pubblica e della sanità meridionale, che mette a rischio di dare la possibilità di dare lavoro a migliaia di ragazze e ragazzi”.

“Dobbiamo guardare con fiducia al futuro. Alle ragazze e ragazzi che si avviano a fare il loro percorso formativo un consiglio da parte di una persona di una certa età: voi sarete chiamati ad anni di sacrifici, impegno, studio. Noi faremo di tutto per costruire prospettive di lavoro. Ma abbiate la convinzione, partendo dal presupposto che in un paese civile la povera gente che non ce la fa ha bisogno di un aiuto da parte dello Stato: chi vi prospetta l’assistenza non è un vostro amico. È vostro amico chi vi dà gli strumenti, la formazione e il coraggio per essere voi per primi responsabili della vostra vita”.