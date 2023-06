Luigi de Magistris si propone come alternativa a Giorgia Meloni. L’ex sindaco di Napoli ed ex magistrato sarà presente, come capo politico di Unione Popolare, alla manifestazione di Roma indetta dall’USB contro il governo Meloni.

Luigi de Magistris intende costruire “un’alternativa popolare, culturale, sociale, economica, ambientale, morale e politica. Contro le guerre e per la pace, giù le armi e su i salari, per il reddito universale ed il salario minimo, per la riconversione ecologica ed i beni comuni, contro le privatizzazioni dei servizi pubblici essenziali e per l’acqua pubblica (come solo Napoli ha voluto e saputo fare quando l’abbiamo amministrata)”.

“Contro il precariato delle vite e la vendita del patrimonio pubblico, contro l’austerità che colpisce i più deboli e per adeguare pensioni e stipendi all’inflazione, per le assunzioni nei comparti pubblici e contro licenziamenti e soppressione dei diritti, per l’abolizione del jobs act e dell’alternanza scuola lavoro, contro mafie e corruzione, per i diritti civili e sociali, contro ogni forma di violenza, per la dignità e la fratellanza universale, perché un giorno in un altro mondo possibile da costruire con la lotta l’umanità possa andare al potere”.

Il capo politico di Unione Popolare

Unione Popolare è un soggetto politico che è nato nel 2022 dall’unione – nel mantenimento delle individualità di ognuno – di diversi partiti: Democrazia e Autonomia, Potere al Popolo!, Rifondazione Comunista, la componente parlamentare ManifestA ed altre organizzazioni. Alle scorse Elezioni Politiche non è riuscito a entrare in parlamento, avendo raccolto solo l’1,43% alla Camera e l’1,36% al Senato senza riuscire quindi a superare la soglia di sbarramento.