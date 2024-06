Risultati – Lo scrutinio dei voti delle Elezioni Europee 2024 in Italia non lascia dubbi: è Fratelli d’Italia, con oltre il 28% di preferenze, a confermarsi come primo partito, davanti al PD, con la già premier Giorgia Meloni che si appresta ad ottenere un ruolo chiave nella formazione del prossimo parlamento europeo.

Risultati Elezioni Europee: Fratelli d’Italia primo, Meloni festeggia

“Grazie. Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche” – è l’annuncio diffuso dalla leader del partito via social durante le prime fasi degli scrutini. Fratelli d’Italia si colloca, infatti, ha conquistato la tornata elettorale nazionale battendo PD, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega.

“Ci siamo visti qui quasi 2 anni fa ed era una bella notte, questa per me è più bella di quella di 2 anni fa perché lì era una scommessa basata sulla speranza. Tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere. Dopo quasi 2 anni di Governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto ‘non speriamo che voi siate, voi siete’. Questo ha un valore per me enorme” – ha dichiarato la Meloni.

“In questi quasi 2 anni io ho fatto scelte difficili, in un tempo nel quale non c’erano soldi da gettare al vento, un tempo nel quale c’era bisogno di dire la verità e di fare quello che era giusto fare per l’Italia. Il fatto che gli italiani abbiano capito questo per me ha un valore straordinario e penso che sia un valore che va accolto. Voglio dire grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere Fratelli d’Italia e il Centro-Destra, sono orgogliosa del risultato ma anche di Forza Italia, della Lega. Sono orgogliosa del fatto che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. Questa è una cosa estremamente importante per me, per noi ed è un messaggio che ci arriva dagli italiani, quello di chi vuole dire ‘andate avanti e fatelo con maggior determinazione'”.

“Mi pare che il sistema italiano stia diventando di nuovo un sistema bipolare ed è una buona notizia perché ci sono visioni del mondo distinte che si confrontano e sulle quali si chiede ai cittadini da che parte stare. Oggi i cittadini ci hanno detto da che parte stanno, stanno dalla nostra parte e noi dobbiamo essere capaci di cogliere il significato che quel messaggio ha. Grazie agli italiani, a voi, a tutti quelli che ci hanno detto che capivano gli sforzi che stavamo facendo. Davvero è commovente quello che è successo oggi e voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato ma soprattutto tutti quelli che hanno capito il messaggio che stavamo mandando”.

Mentre la Meloni celebra il traguardo del suo partito, l’Italia intanto registra la più grossa fetta di astensionismo mai registrata nella storia delle elezioni europee: secondo i dati definitivi pubblicati dal Ministero dell’Interno la percentuale dei votanti è ferma al 49,69%, dunque meno di un italiano su due è andato a votare. A Napoli a posizionarsi al primo posto è il Partito Democratico.