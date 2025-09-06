UFFICIALE/ Roberto Fico candidato Presidente della Campania: insieme PD e M5S

Il Partito Democratico ha ufficializzato i nomi dei candidati Presidente di Regione alle elezioni che si svolgeranno nell’autunno 2025. In Campania la data non è stata definita, così come per Veneto e Puglia, ma l’election day è atteso per il mese di novembre salvo sorprese.

Roberto Fico candidato Presidente della Campania

Il candidato presidente di PD e M5S per la Campania sarà Roberto Fico, così come ampiamente preventivato. Per le Marche ci sarà Matteo Ricci, in Calabria Pasquale Tridico, in Toscana Eugenio Giani, in Puglia Antonio Decaro, in Veneto Giovanni Manildo.

Nel post pubblicato su Instagram il PD scrive che “Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone”, mentre “la destra litiga per le poltrone”.