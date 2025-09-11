Fico contro l’autonomia differenziata: “Danneggia il Sud. È la ricetta della destra per il Mezzogiorno”

Roberto Fico, prossimo candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, interviene con decisione sul dibattito politico legato all’autonomia differenziata, tema che la destra intende rilanciare con nuove accelerazioni legislative.

In un post diffuso sui social, l’ex presidente della Camera ha scritto che “È una riforma che spacca l’Italia in due, aumenta i divari sociali e danneggia il Sud. Questa è la loro ricetta per il Mezzogiorno”. Parole che marcano una linea netta di opposizione a un progetto considerato da lui inaccettabile, tanto sul piano politico quanto su quello sociale.

Anche il Sud al centro del programma di Fico

Fico propone una visione alternativa, che ribalta la prospettiva indicata dal governo. “La nostra visione è un’altra. Ed è quella di un Sud valorizzato, un Sud in cui investire, un Sud che sia motore di crescita e sviluppo”, scrive il candidato.

Per il centrosinistra, dunque, la Campania e più in generale il Mezzogiorno devono diventare laboratori di innovazione e crescita, con politiche mirate a colmare i divari storici. L’obiettivo è creare un terreno comune di opportunità, invece che accentuare le differenze territoriali.

Investimenti e riduzione delle disuguaglianze

Il programma di Fico punta a interventi concreti per ridurre le disuguaglianze già esistenti, fornendo “a tutti gli strumenti più adatti per affrontare le criticità sui territori”. Un approccio che mette al centro i bisogni reali delle comunità locali e che guarda all’equità come valore fondante. “Parlare ancora di autonomia differenziata è un errore storico, prima che politico”, ha ribadito, sottolineando come la battaglia non sia soltanto una questione di consenso, ma di visione del futuro del Paese.

Una campagna che parte dalle radici del Mezzogiorno

Il messaggio di Fico lancia un chiaro segnale: la sua campagna elettorale per la presidenza della Campania partirà da un’idea forte di giustizia territoriale. In contrapposizione alla riforma, la sua agenda mira a trasformare il Sud da periferia trascurata a motore trainante per l’Italia.

Con queste parole, Fico apre una nuova fase del confronto politico in Campania, mettendo l’autonomia differenziata al centro della contesa elettorale e posizionando il Mezzogiorno come terreno decisivo per il futuro del Paese.