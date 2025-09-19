Sangiuliano candidato presidente in Campania? Lui scherza: “Mi candido a sindaco di Parigi”

C’era anche Gennaro Sangiuliano questa mattina all’interno del Duomo di Napoli, per assistere alla messa in occasione della solennità di San Gennaro. L’ex ministro della cultura (che oltre per il sex affair con Maria Rosaria Boccia è ricordato anche per aver istituito la festa per i 2500 anni di Napoli, dando fede a una bufala e dimenticando inoltre che la città ha almeno 2800 anni) si è lasciato andare ad una battuta quando gli è stato chiesto se si presenterà alle elezioni regionali in Campania di novembre.

Una carriera giornalistica intrecciata alla politica

Se il candidato presidente della Regione Campania sarà Roberto Fico – anch’egli presente e seduto proprio accanto a Sangiuliano – il centro destra non ha ancora individuato il proprio alfiere. Ed allora alla domanda dei giornalisti, i quali gli hanno chiesto se possa essere lui il prescelto, ha risposto “Mi candido a sindaco di Parigi”.

Dal primo aprile scorso Sangiuliano è corrispondente della Rai da Parigi. È caduto, insomma, in piedi l’ex ministro che da sempre ha condotto la carriera giornalistica intrecciandola con l’impegno politico. Nato nel 1962, già nel 1983, a 21 anni, fu infatti candidato consigliere circoscrizionale nel quartiere partenopeo di Soccavo nelle liste del MSI.