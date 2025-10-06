Gaza, governo Meloni denunciato alla Corte Penale Internazionale per complicità nel genocidio

Il Gruppo Avvocati per la Palestina (GAP) ha presentato due azioni legali alla Corte Penale Internazionale contro il governo italiano e Leonardo Spa, accusandoli di complicità nei crimini di guerra e contro l’umanità commessi da Israele. Nel mirino ci sono la premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Difesa Guido Crosetto e l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani.

Le accuse riguardano la cooperazione militare con Tel Aviv, la fornitura di armi e la mancata protezione della Global Sumud Flotilla, la nave civile sequestrata da Israele mentre trasportava aiuti umanitari verso Gaza. Secondo i legali, si tratterebbe di un atto “assimilabile alla pirateria”.

Complicità e cooperazione militare nell’accusa

La denuncia sostiene che Israele non avrebbe potuto proseguire le operazioni militari senza l’appoggio di governi stranieri, tra cui quello italiano, che avrebbe fornito armamenti e supporto logistico. “Sosteniamo che vi sia una presumibile complicità del governo italiano nei crimini israeliani menzionati”, scrive il GAP, sottolineando la responsabilità diretta dei vertici istituzionali e di Leonardo Spa, “principale azienda di produzione di armamenti italiana”.

Il documento evidenzia che le violazioni sarebbero avvenute “nel più evidente dispregio delle norme interne e internazionali” e che i rappresentanti del governo non potrebbero invocare immunità di carica o funzione.

I numeri del commercio bellico

Nonostante le smentite ufficiali, le esportazioni di armi italiane verso Israele non si sarebbero mai interrotte. Dati resi pubblici da parlamentari e attivisti parlano di almeno 212 operazioni autorizzate fino all’aprile 2024, per un valore complessivo di 4,3 milioni di euro. Le forniture comprenderebbero cannoni utilizzati per i bombardamenti su Gaza, ricambi per i velivoli M-346 e componenti della bomba GBU-39, indicata dai legali come “strumento del genocidio”.

Un’azione sostenuta da centinaia di firme

La denuncia del GAP, già trasmessa al procuratore della Corte Penale Internazionale, è stata firmata da numerosi avvocati, docenti universitari, deputati e personalità pubbliche, tra cui Stefania Ascari, Pino Arlacchi, Luigi de Magistris e Domenico Gallo. Migliaia di cittadini hanno inoltre sottoscritto simbolicamente l’iniziativa, a sostegno della richiesta di indagare sulla presunta complicità dell’Italia nel conflitto di Gaza.

L’azione legale del GAP apre un nuovo fronte politico e giudiziario: sul banco degli imputati finiscono non solo la cooperazione militare italiana con Israele, ma anche la responsabilità etica di uno Stato accusato di non aver interrotto i legami economici e bellici con un paese sotto inchiesta per crimini di guerra.