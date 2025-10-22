VIDEO/ “I napoletani non devono essere presi per il c…o”: lo sfogo di Conte diventa virale

Duro e lucido nell’analisi Antonio Conte dopo la pesante sconfitta del Napoli sul campo del PSV Eindhoven. In conferenza stampa, l’allenatore azzurro ha richiamato la squadra a ritrovare compattezza, sacrificio e mentalità, elementi che avevano contraddistinto la passata stagione.

“Bisogna ritrovare lo spirito dell’anno scorso, quando abbiamo fatto qualcosa di straordinario andando oltre i nostri limiti. Dobbiamo fare un bel bagno di umiltà — ha dichiarato Conte —. Non è facile inserire nove calciatori nuovi, nove teste nuove. È anche sbagliato farlo, ma non potevamo fare altrimenti. Le scelte sono state condivise con la società. La partita di oggi deve darci una scossa: per i veterani, per ritrovare quello spirito, e per i nuovi, che devono inserirsi con umiltà e lavorare in silenzio”.

Conte ha poi sottolineato la necessità di una reazione collettiva, senza alibi:

“Dobbiamo alzare i giri tutti, vecchi e nuovi, perché sarà un’annata molto complessa. Serve gestire bene una situazione difficile sotto diversi aspetti. Il segnale di stasera mi provoca dolore, e spero lo provochi anche ad altri. Ma non è il primo: abbiamo perso con Milan, Manchester City e Torino. Dobbiamo tornare all’anno scorso, a un’unica visione: il Napoli. Non a quella egoistica del singolo”.

Infine, un messaggio diretto all’ambiente: