“Scendo in campo per la mia amata Campania”: l’annuncio di Sangiuliano sa di presunzione

Gennaro Sangiuliano si candida alle regionali per il bene della Campania. Come se i cittadini stessero tutti aspettando lui. Delirio di presunzione, o ingenuità, chiamatelo come vi pare.

Sangiuliano candidato in Campania

L’ex Ministro della Cultura (che ha ideato Napoli 2500 abboccando ad una bufala circolata in rete, oltre ad avere “tolto” circa tre secoli di storia alla città) sarà capolista di Fratelli d’Italia nel collegio Napoli e provincia appoggiando Cirielli. “Non mi candido contro qualcuno, ma PER un intero popolo, quello campano”, ha affermato sui social, lanciandosi nel ruolo di salvatore e ago della bilancia della sorte dei campani.

Scende in campo anche Maria Rosaria Boccia

L’ufficialità della sua candidatura giunge dopo quella di Maria Rosaria Boccia, la quale corre con Bandecchi formando una vera e propria accoppiata all’insegna del trash e del gossip. Se Boccia è divenuta nota per il sex affair che avrebbe costretto Sangiuliano alle dimissioni, Bandecchi è un personaggio molto “sopra le righe” di cui colpiscono il modo volgare di esprimersi ed alcuni atteggiamenti. Gli sputi rivolti ai tifosi della Ternana sono entrati nella (triste) storia del calcio italiano. Recentemente invece, ad esempio, ha paragonato Napoli “alla schifezza del mondo” e, interrogato sul rispetto per le donne, ha affermato che “Io le donne me le trom**”.